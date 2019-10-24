Арахамія: свідком у справі про хабарі в комітеті Ради є нардеп

Свідком хабарів на фінансовому комітеті Ради депутатам від "Слуги народу", що стали підставою для відкриття кримінальної справи і перевірок на детекторі брехні, є нардеп, і він не буде виступати в ефірі програми "Право на владу". Про це на брифінгу перед проходженням перевірки на детекторі брехні заявив голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, свідка не буде сьогодні в студії програми "Право на владу", так як йому заборонили правоохоронні органи.

"Є дві загрози. Перше - це витік даних. А по-друге, враховуючи, що кількість грошей у цій схемі дуже велика - десь 20 млн доларів на рік протягом останніх 5 років - тобто вже хтось заробив 100 млн доларів, потенційні погрози можуть надходити самому депутату та членам його сім'ї. Я вам скажу як є - до людини підійшли, дали законопроект просто в руки і кажуть: "Треба зареєструвати", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що свідок у справі хабарів нардепам зустрінеться з правоохоронцями.

Вчора також стало відомо, що всі члени фінансового комітету від фракції "Слуги народу" готові пройти поліграф після того, як їх попросив президент Володимир Зеленський.