Хабар Холодницькому: одного з підозрюваних звільнили під заставу в 40 млн гривень

За екс-директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу, який підозрюється у справі про хабар у 6 мільйонів доларів керівництву НАБУ і САП, внесли заставу в 40,3 мільйона гривень. Цей заставу можуть не повернути в разі недотримання процедурних обов'язків.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар Вищого антикорупційного (ВАКС) суду Олеся Чемерис.

"Сьогодні юридична компанія внесла за нього заставу і його (Андрія Кічу, - ред.) звільнили з-під варти. Але при цьому він повинен дотримуватися процедурних обов'язків. Якщо ці обов'язки не будуть дотримані, то заставу буде стягнуто в дохід держави", - зазначила вона.

Згідно з законодавством, якщо підозрюваний не з'явився на засідання суду за викликом слідчого, прокурора або судді без поважних причин або не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього процедурні обов'язки, застава стягується в дохід держави та зараховується до держбюджету.

Зазначимо, Кіча зобов'язаний прибувати за першою вимогою до суду або до прокурора, не виїжджати з Києва, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, утримуватися від спілкування з іншими фігурантами та носити електронний браслет.

Нагадаємо, раніше ВАКС обрав запобіжного заходу всім трьом підозрюваним у підкупі керівництва Національного антикорупційного бюро і САП, призначивши загальну суму застави у 244 млн гривень.

Заступника голови податкової Києва Миколу Ільяшенка відправили за ґрати на 2 місяці з альтернативою внесення 84,08 млн гривень застави.

Колишній керівниці одного з департаментів ДФС України обрали утримання під вартою і заставу в 120,024 млн гривень.

Як повідомлялося, два українських антикорупційних органи - САП і НАБУ намагалися підкупити рекордним хабарем в історії України у розмірі 6 млн доларів, щоб закрити кримінальну справу, в якій фігурує екс-міністр екології уряду Азарова Микола Злочевський. Він збирався повернутися в Україну до свого дня народження. Більшу частину хабаря повинен був отримати керівник САП Назар Холодницький.

РБК-Україна розповідало в подробицях, як НАБУ і САП намагалися підкупити в інтересах екс-чиновника для його повернення в Україну.