Взятка Холодницкому: одного из подозреваемых освободили под залог в 40 млн гривен

За экс-директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу, который подозревается в деле о взятке в 6 миллионов долларов руководству НАБУ и САП, внесли залог в 40,3 миллиона гривен. Этот залог могут не вернуть в случае несоблюдения процедурных обязанностей.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного (ВАКС) суда Олеся Чемерис.

"Сегодня юридическая компания внесла за него залог и его (Андрея Кичу, - ред.) освободили из-под стражи. Но при этом он должен соблюдать процедурные обязанности. Если эти обязанности не будут соблюдены, то залог будет взыскан в доход государства", - отметила она.

Согласно законодательству, если подозреваемый не явился на заседание суда по вызову следователя, прокурора или судьи без уважительных причин или не сообщил о причинах своей неявки, или если нарушил другие возложенные на него процедурные обязанности, залог взимается в доход государства и зачисляется в госбюджет.

Отметим, Кича обязан прибывать по первому требованию в суд или к прокурору, не отлучаться из Киева, сообщать о смене места проживания или работы, воздерживаться от общения с другими фигурантами и носить электронный браслет.

Напомним, ранее ВАКС избрал меры пресечения всем троим подозреваемым в подкупе руководства Национального антикоррупционного бюро и САП, назначив общую сумму залога в 244 млн гривен.

Замглавы налоговой Киева Николая Ильяшенко отправили за решетку на 2 месяца с альтернативой внесения 84,08 млн гривен залога.

Бывшей руководительнице одного из департаментов ГФС Украины избрали содержание под стражей и залог в 120,024 млн гривен.

Как сообщалось, два украинских антикоррупционных органа - САП и НАБУ пытались подкупить рекордной взяткой в истории Украины в размере 6 млн долларов, чтобы закрыть уголовное дело, в котором фигурирует экс-министр экологии правительства Азарова Николай Злочевский. Он собирался вернуться в Украину к своему дню рождения. Большую часть взятки должен был получить руководитель САП Назар Холодницкий.

РБК-Украина рассказывало в подробностях, как НАБУ и САП пытались подкупить в интересах экс-чиновника для его возвращения в Украину.