Взяли тайм-аут: як пандемія коронавірусу вплинула на світовий спорт

Світовий спорт сильно постраждав від карантину (фото: flickr/Cora Harris)

Пандемія COVID-19 і глобальний карантин повністю порушили ритм світового спорту. Мова не тільки про постраждалі професійні плани та амбіції спортсменів і позбавлення вболівальників їх улюблених видовищ. Під ударом опинилася вся багатомільярдна спортивна індустрія. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Серед безлічі скасованих і перенесених через карантин змагань у всіляких видах спорту особливо виділяються літня Олімпіада в Токіо і Чемпіонат Європи з футболу, які повинні були відбутися цього літа.

Міжнародний олімпійський комітет і Японія як країна-організатор Ігор довго не наважувалися оголосити про їх перенесення. Не дивно – тільки на підготовку було витрачено до 12 млрд євро. Завдяки проведенню Олімпіади японці розраховували отримати цілком конкретний імпульс у розвиток своєї економіки. Замість цього країна, як підрахували японські фінансисти, втратить через скасування Ігор до 1,4% свого ВВП, або близько 75 мільярдів доларів.

Але після того, як про відмову від участі в Іграх оголосили Канада і Австралія, а потім і інші країни, і в цілому стало зрозуміло, що коронавірусна криза затягнеться як мінімум на кілька місяців, іншого виходу у організаторів не залишилося. Змагання перенесли на наступний рік, при цьому назва у нього залишиться такою ж – Олімпіада-2020.

Європейські країни постраждали від пандемії одними з перших. Спочатку футбольні асоціації і УЄФА намагалися йти на компромісні заходи, проводячи матчі без глядачів. Але епідемія швидко набирала хід – національні чемпіонати та розіграш єврокубків довелося ставити на паузу.

Пауза затягувалася, і незабаром стало очевидно, що доведеться переносити і ЄВРО-2020, яке повинно було пройти з 12 червня по 12 липня в 12 містах Європи. У підсумку, турнір перенесли на літо наступного року. Всім бажаючим уболівальникам УЄФА компенсує вартість куплених квитків.

Поза грою

Досі залишається у невизначеності і фініш поточного футбольного сезону в Європі. Більшість чемпіонатів були припинені, коли до фіналу залишалося зіграти ще до десятка турів, а в Італії, що раніше за всіх потрапила під удар коронавірусу – цілих 12. На стадії ⅛ фіналу були перервані розіграші Ліги Чемпіонів і Ліги Європи.

Незважаючи на всі проблеми, пов'язані з пандемією, УЄФА має намір все ж закінчити єврокубковий сезон і наполегливо рекомендує зробити те ж саме національним футбольним федераціям. Але послухалися не всі. У Франції чемпіонат закінчили без догравання, визнавши переможцем "ПСЖ", який займав на момент перерви перше місце в таблиці. У Нідерландах сезон також закінчили достроково, але чемпіона вирішили не оголошувати.

З 15 травня попередньо повинен відновитися чемпіонат Німеччини, з 8 червня – англійська Прем'єр-Ліга. При цьому матчі в АПЛ планують проводити в дуже щільному графіку, через що чого командам можуть дозволити використовувати по п'ять, а не по три заміни за матч. Навіть прозвучала ідея скоротити тривалість таймів.

Європейські футбольні чемпіонати поки на карантині (фото: footballua tv)

5 або 12 червня може вийти з карантину чемпіонат Іспанії. З 14 червня планувалося відновлення й італійського чемпіонату, але за заявами влади, все буде залежати від подальшого розповсюдження коронавірусу в країні.

В Україні футбольний сезон може продовжитися 30 травня, причому, можливо, всі матчі будуть гратися тільки в двох містах – Києві та Львові, або Дніпрі, відповідне рішення може бути прийнято сьогодні, 7 травня. Крім ослаблення загальнодержавного карантину як необхідної умови відновлення матчів, всі гравці, тренери і персонал клубів будуть проходити обов'язкові тести на COVID-19.

У будь-якому разі, всі європейські федерації будуть зобов'язані надати свої плани по завершенню національних чемпіонатів до 25 травня. А єврокубки, як планується на даний момент, можуть бути дограні в серпні.

Різні екстрені заходи, пов'язані з карантином, цілком очікувано викликають невдоволення у футбольних колах. Наприклад, в Англії ряд клубів виступають проти відновлення сезону 8 червня, побоюючись, що гравці і персонал клубів можуть заразитися коронавірусом. А у Франції клуби "Ліон" і "Ам'єн" будуть оскаржувати рішення про дострокове завершення чемпіонату в суді, посилаючись на те, що вони могли б піднятися в турнірній таблиці у разі, якщо були б зіграні всі матчі.

На тлі всіх цих проблем яскраво виділяється Білорусь, де футбольний чемпіонат триває як ні в чому не бувало. І незважаючи на відверто низький рівень команд-учасників, турнір користується небувалим для себе інтересом з боку вболівальників з усієї Європи – адже крім білорусів, зараз на континенті у футбол ніхто не грає.

Президентський фактор

Зараз США займають впевнене перше місце у світі по розповсюдженню коронавірусу – епідемія там в самому розпалі. Тому перспективи повернення до нормального спортивного життя в країні дуже туманні.

Національна баскетбольна асоціація (NBA), що припинила сезон ще 11 березня, поки твердо має намір його дограти, але про терміни поки не йдеться. Зараз в NBA вивчається ідея створення "бульбашки" – зібрати в одному місці всіх гравців, тренерів, суддів, обслуговуючий персонал, телеоператорів і т. д., і дограти сезон в максимально інтенсивному темпі, залучаючи до цього мінімальну кількість людей, з регулярним тестуванням на коронавірус.

У Національній хокейній лізі (NHL) з термінами відновлення сезону також не визначилися, чутки про 1 липня були офіційно спростовані. При цьому більшість гравців, за опитуваннями, виступають за те, щоби дограти сезон.

Бої в деяких країнах тривають (фото: boxingscene com)

Набагато краще йдуть справи в UFC – чемпіонату зі змішаних єдиноборств. Вже 9 травня може відбутися турнір UFC 249, дату і місце проведення якого неодноразово переносили. Ймовірно, тут міг зіграти фактор американського президента Дональда Трампа, який дружить з президентом UFC Дейною Вайтом і виступає за якнайшвидше відновлення спортивних змагань, незважаючи на триваючу епідемію.

"Ми повинні повернути наш спорт. Я втомився від перегляду бейсбольних матчів 14-річної давності", – заявив Трамп в середині квітня.

Але переважна більшість видів спорту все ж стали на паузу – були скасовані або перенесені етапи Формули-1, чемпіонати світу з настільного тенісу, керлінгу та фігурного катання, великі тенісні турніри і т. д.

Інші правила

У будь-якому випадку, пандемія коронавірусу змінить світовий спорт, навіть після того, як змагання поновляться. Показовий приклад – той же футбол.

І справа не тільки в тимчасових змінах правил, на кшталт п'яти замін за матч замість трьох, щоб знизити навантаження на гравців. Мова і про більш революційні нововведення. Приміром, у ФІФА говорять про можливий загальний перехід на систему розіграшу весна-осінь, замість загальноприйнятої в Європі системи осінь-весна, що повністю перекроїть футбольний календар.

Інші зміни стосуються фінансової складової футболу. Під час карантину клуби змушені і далі виплачувати зарплати гравцям, хоча ті не тільки не грають, але навіть і не тренуються.

Це вже стало важким ударом для багатьох клубів, в першу чергу, небагатих. Про своє банкрутство оголосив один з топ-клубів Словаччини, "Жиліна", у багатьох командах гравцям було надано статус вільних агентів, через неможливість подальшого виконання зобов'язання по їх контрактам.

Зменшиться і вартість трансферів, які в європейському футболі часом доходили до абсолютно захмарних цифр. Наприклад, купівля у "Барселони" Неймара в 2017 році обійшлася "ПСЖ" у 222 мільйона євро. Роком пізніше той же французький клуб купив у "Монако" Кіліана Мбаппе – за 135 мільйонів євро.

Згідно з оцінками міжнародного центру спортивних досліджень, в середньому суми трансферів після кризи зменшаться на 28%. Це стане важким ударом по численних клубах, чия бізнес-модель повністю заснована на продажі гравців.

Футболістам масово урізають зарплати (фото: lesechos fr)

Вже почався процес скорочення зарплат футболістів. Приміром, в "Барселоні" на час кризи її скоротили на 70%. Втім, такі гравці як Ліонель Мессі і після скорочення бідувати не будуть – тепер зірковий аргентинець буде отримувати 260 тисяч євро на тиждень замість 866 тисяч.

Різні скорочення зарплат пройшли і в інших топ-клубах, що не могло не привести до конфліктів, наприклад, Месут Озіл з лондонського "Арсеналу" відмовився від зменшення зарплати. У той час як гравці і тренерський штаб італійської "Роми" погодилися зовсім залишитися без виплат на чотири місяці, щоб клуб зміг пережити кризу і не скорочувати штат співробітників.

Незважаючи на це, футбольна індустрія вже несе грандіозні збитки. Згідно з підрахунками аудиторської компанії KPMG, тільки англійська Прем'єр-Ліга може втратити більше мільярда євро, якщо сезон не буде закінчено. В інших європейських топ-чемпіонатах суми дещо менше, але все одно вимірюються сотнями мільйонів євро.

Згода УЄФА тимчасово призупинити дію фінансового фейр-плей (коли клуби не можуть витрачати більше, ніж заробляють) не допоможе повністю виправити ситуацію. Адже компанії і бізнесмени, які володіють клубами, самі несуть втрати від загальної економічної кризи, і в цій ситуації вони навряд чи будуть готові вкладати у футбол дуже багато грошей.

Загрози і можливості

Ще однією навколоспортивною сферою, що серйозно постраждала від пандемії, став букмекерський бізнес. Ставки на матчі білоруського чемпіонату не можуть задовольнити всі запити охочих ризикнути своїми грошима, тому букмекерами доводиться креативити.

Так з'явилися ставки на різні події, пов'язані з тим же коронавірусом, аж до відверто екзотичних. Наприклад, можна поставити гроші на те, що вакцина від COVID-19 буде винайдена особисто Ілоном Маском. Або на те, чи буде слово "коронавірус" визнано головним словом 2020 року. Або на те, чи один із хмарочосів, що належать Дональду Трампу, буде переобладнаний в поліклініку. Або навіть про те, чи буде в цьому році науково доведено існування бога.

Більш системний напрямок розвитку букмекерської думки – кіберспорт. В умовах карантину він став чи не єдиною альтернативою чемпіонату Білорусі та ставками на вакцину від Ілона Маска. В останні роки різні дисципліни кіберспорту і так бурхливо розвивалися, а пандемія дала їм новий імпульс.

Тим більше, в різних онлайн-змаганнях активно беруть участь зірки "реального" спорту, наприклад, футболісти грають у FIFA, а пілоти Формули-1 ганяють по віртуальних трасах, з повноцінною телетрансляцією для всіх любителів гонок. І у цього напряму бачаться відмінні перспективи, навіть після того, як пандемія коронавірусу закінчиться.