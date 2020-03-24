Японія запропонувала відкласти Олімпіаду 2020 на рік

Фото: Сіндзо Абе (flickr.com/nato)

Олімпійські ігри пройдуть не пізніше літа 2021 року

Японія через коронавірус запропонувала відкласти Олімпіаду в Токіо на рік, не пізніше літа 2021 року. Про це заявив прем'єр Японії Сіндзо Абе, передає Telegraph.

Абе також заявив, що глава МОК погодився розглянути пропозицію про перенесення термінів проведення Олімпіади.

"Олімпійські ігри пройдуть не пізніше літа 2021 року" - заявив прем'єр Японії Абе.

Нагадаємо, в понеділок член МОК Річард Паунд сказав, що організація вирішила перенести терміни Олімпіади. Однак, генеральний секретар кабінету міністрів Японії Есіхіде Суга заявив сьогодні, що рішення ще не прийнято.

Раніше Олімпійський комітет Японії, вперше допустив можливість перенесення літньої Олімпіади-2020 через поширення коронавірусу. Перенести захід можуть на кілька місяців або, швидше за все, на рік.

Зазанчимо, Австралія та Канада відмовилися від відправки своїх спортсменів на літні Олімпійські ігри в Токіо, якщо вони відбудуться влітку 2020 року.