Взяли тайм-аут: как пандемия коронавируса повлияла на мировой спорт

Мировой спорт сильно пострадал от карантина (фото: boxingscene com)

Пандемия COVID-19 и глобальный карантин полностью нарушили ритм мирового спорта. Речь не только о пострадавших профессиональных планах и амбициях спортсменов и лишении болельщиков их любимых зрелищ. Под ударом оказалась вся многомиллиардная спортивная индустрия. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Среди множества отмененных и перенесенных из-за карантина состязаний во всевозможных видах спорта особо выделяются летняя Олимпиада в Токио и Чемпионат Европы по футболу, которые должны были состояться этим летом.

Международный олимпийский комитет и Япония как страна-организатор Игр долго не решались объявить об их переносе. Неудивительно – только на подготовку было потрачено до 12 млрд евро. Благодаря проведению Олимпиады японцы рассчитывали получить вполне конкретный импульс в развитии своей экономики. Вместо этого страна, как подсчитали японские финансисты, потеряет из-за отмены Игр до 1,4% своего ВВП, или около 75 миллиардов долларов.

Но после того, как об отказе от участия в Играх объявили Канада и Австралия, а следом и другие страны, и в целом стало понятно, что коронавирусный кризис затянется как минимум на несколько месяцев, другого выхода у организаторов не осталось. Соревнование перенесли на следующий год, при этом название у него останется прежним – Олимпиада-2020.

Европейские страны пострадали от пандемии одними из первых. Поначалу футбольные ассоциации и УЕФА пытались идти на компромиссные меры, проводя матчи без зрителей. Но эпидемия быстро набирала ход – национальные чемпионаты и розыгрыш еврокубков пришлось ставить на паузу.

Пауза затягивалась, и вскоре стало очевидно, что придется переносить и ЕВРО-2020, которое должно было пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. В итоге, турнир перенесли на лето следующего года. Всем желающим болельщикам УЕФА компенсирует стоимость купленных билетов.

Вне игры

До сих пор остается неопределенным и финиш текущего футбольного сезона в Европе. Большинство чемпионатов были приостановлены, когда до финала оставалось сыграть еще до десятка туров, а в Италии, раньше всех попавшей под удар коронавируса – целых 12. На стадии ⅛ финала были прерваны розыгрыши Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Несмотря на все проблемы, связанные с пандемией, УЕФА намерена все же закончить еврокубковый сезон и упорно рекомендует сделать то же самое национальным футбольным федерациям. Но послушались не все. Во Франции чемпионат закончили без доигрывания, признав победителем "ПСЖ", занимавший на момент перерыва первое место в таблице. В Нидерландах сезон также закончили досрочно, но чемпиона решили не объявлять.

С 15 мая предварительно должен возобновиться чемпионат Германии, с 8 июня – английская Премьер-Лига. При этом матчи в АПЛ планируют проводить в очень плотном графике, из-за чего командам могут разрешить использовать по пять, а не по три замены за матч. Даже прозвучала идея сократить продолжительность таймов.

Европейские футбольные чемпионаты пока на карантине (фото: footballua tv)

5 или 12 июня может выйти из карантина чемпионат Испании. С 14 июня планировалось возобновление и итальянского чемпионата, но по заявлениям властей, все будет зависеть от дальнейшего распространения коронавируса в стране.

В Украине футбольный сезон может продолжиться 30 мая, причем, возможно, все матчи будут играться только в двух городах – Киеве и Львове, или Днепре, соответствующее решение может быть принято сегодня, 7 мая. Помимо ослабления общегосударственного карантина как необходимого условия возобновления матчей, все игроки, тренеры и персонал клубов будут проходить обязательные тесты на COVID-19.

В любом случае, все европейские федерации будут обязаны предоставить свои планы по завершению национальных чемпионатов до 25 мая. А еврокубки, как планируется на данный момент, могут быть доиграны в августе.

Различные экстренные меры, связанные с карантином, вполне ожидаемо вызывают недовольство в футбольных кругах. К примеру, в Англии ряд клубов выступают против возобновления сезона 8 июня, опасаясь, что игроки и персонал клубов могут заразиться коронавирусом. А во Франции клубы "Лион" и "Амьен" будут оспаривать решение о досрочном завершении чемпионата в суде, напирая на то, что они могли бы подняться в турнирной таблице в случае, если были бы сыграны все матчи.

На фоне всех этих проблем ярко выделяется Беларусь, где футбольный чемпионат продолжается как ни в чем не бывало. И несмотря на откровенно низкий уровень команд-участников, турнир пользуется небывалым для себя интересом со стороны болельщиков со всей Европы – ведь кроме белорусов, сейчас на континенте в футбол никто не играет.

Президентский фактор

Сейчас США занимают уверенное первое место в мире по распространению коронавируса – эпидемия там в самом разгаре. Потому перспективы возвращения к нормальной спортивной жизни в стране очень туманны.

Национальная баскетбольная ассоциация (NBA), прекратившая сезон еще 11 марта, пока твердо намерена его доиграть, но о сроках речь пока не идет. Сейчас в NBA изучается идея создания "пузыря" – собрать в одном месте всех игроков, тренеров, судей, обслуживающий персонал, телеоператоров и т.д., и доиграть сезон в максимально интенсивном темпе, привлекая к этому минимальное количество людей, с регулярным тестированием на коронавирус.

В Национальной хоккейной лиге (NHL) со сроками возобновления сезона также не определились, слухи о 1 июля были официально опровергнуты. При этом большинство игроков, по опросам, выступают за то, чтобы доиграть сезон.

Бои в некоторых странах продолжаются (фото: boxingscene com)

Гораздо лучше обстоят дела у UFC – чемпионата по смешанным единоборствам. Уже 9 мая может состояться турнир UFC 249, дату и место проведения которого неоднократно переносили. Вероятно, здесь мог сыграть фактор американского президента Дональда Трампа, который дружит с президентом UFC Дэйной Уайтом и выступает за скорейшее возобновление спортивных соревнований, несмотря на продолжающуюся эпидемию.

"Мы должны вернуть наш спорт. Я устал от просмотра бейсбольных матчей 14-летней давности", – заявил Трамп в середине апреля.

Но подавляющее большинство видов спорта все же встали на паузу – были отменены или перенесены этапы Формулы-1, чемпионаты мира по настольному теннису, керлингу и фигурному катанию, крупные теннисные турниры и т.д.

Другие правила

В любом случае, пандемия коронавируса изменит мировой спорт, даже после того, как соревнования возобновятся. Показательный пример – тот же футбол.

И дело не только во временных изменениях правил, вроде пяти замен за матч вместо трех, чтобы снизить нагрузку на игроков. Речь и о более революционных нововведениях. К примеру, в ФИФА говорят о возможном всеобщем переходе на систему розыгрыша весна-осень, вместо общепринятой в Европе системы осень-весна, что полностью перекроит футбольный календарь.

Другие изменения касаются финансовой составляющей футбола. Во время карантина клубы вынуждены и далее выплачивать зарплаты игрокам, хотя те не только не играют, но даже и не тренируются.

Это уже стало тяжелым ударом для многих клубов, в первую очередь, небогатых. О своем банкротстве объявил один из топ-клубов Словакии - "Жилина", во многих командах игрокам был предоставлен статус свободных агентов, из-за невозможности далее выполнять обязательства по их контрактам.

Уменьшится и стоимость трансферов, которые в европейском футболе порой доходили до совершенно заоблачных цифр. К примеру, покупка у "Барселоны" Неймара в 2017 году обошлась "ПСЖ" в 222 миллиона евро. Годом позже тот же французский клуб купил у "Монако" Килиана Мбаппе – за 135 миллионов евро.

Согласно оценкам международного центра спортивных исследований, в среднем суммы трансферов после кризиса уменьшатся на 28%. Это станет тяжелым ударом по многочисленным клубам, чья бизнес-модель полностью основана на продаже игроков.

Футболистам массово урезают зарплаты (фото: lesechos fr)

Уже начался процесс сокращения зарплат футболистов. К примеру, в "Барселоне" на время кризиса ее сократили на 70%. Впрочем, такие игроки как Лионель Месси и после сокращения бедствовать не будут – теперь звездный аргентинец будет получать 260 тысяч евро в неделю вместо 866 тысяч.

Различные сокращения зарплат прошли и в других топ-клубах, что не могло не привести к конфликтам – к примеру, Месут Озил из лондонского "Арсенала" отказался от уменьшения зарплаты. В то время как игроки и тренерский штаб итальянской "Ромы" согласились вовсе остаться без выплат на четыре месяца, чтобы клуб смог пережить кризис и не сокращать штат сотрудников.

Несмотря на это, футбольная индустрия уже несет грандиозные убытки. Согласно подсчетам аудиторской компании KPMG, только английская Премьер-Лига может потерять более миллиарда евро, если сезон не будет доигран. В других европейских топ-чемпионатах суммы несколько меньше, но все равно измеряются сотнями миллионов евро.

Согласие УЕФА временно приостановить действие финансового фэйр-плей (когда клубы не могут тратить больше, чем зарабатывают) не поможет полностью исправить ситуацию. Ведь компании и бизнесмены, владеющие клубами, сами несут потери от общего экономического кризиса, и в этой ситуации они вряд ли будут готовы вкладывать в футбол очень много денег.

Угрозы и возможности

Еще одной околоспортивной сферой, серьезно пострадавшей от пандемии, стал букмекерский бизнес. Ставки на матчи белорусского чемпионата не могут удовлетворить все запросы желающих рискнуть своими деньгами, потому букмекерами приходится креативить.

Так появились ставки на различные события, связанные с тем же коронавирусом, вплоть до откровенно экзотических. Например, можно поставить деньги на то, что вакцина от COVID-19 будет изобретена лично Илоном Маском. Или о том, будет ли слово "коронавирус" признано главным словом 2020 года. Или о том, будет ли один из принадлежащих Дональду Трампу небоскребов переоборудован в поликлинику. Или даже о том, будет ли в этом году научно доказано существование бога.

Более системное направление развития букмекерской мысли – киберспорт. В условиях карантина он стал чуть ли не единственной альтернативой чемпионату Беларуси и ставкам на вакцину от Илона Маска. В последние годы различные дисциплины киберспорта и так бурно развивались, а пандемия дала им новый импульс.

Тем более, в различных онлайн-соревнованиях активно принимают участие звезды "реального" спорта, к примеру, футболисты играют в FIFA, а пилоты Формулы-1 гоняют по виртуальным трассам, с полноценной телетрансляцией для всех любителей гонок. И у этого направления видятся отличные перспективы, даже после того, как пандемия коронавируса закончится.