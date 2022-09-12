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Взяли 500 квадратних км. Офіційно названо 5 звільнених населених пунктів Херсонської області

Фото: ЗСУ взяли 500 квадратних кілометрів Херсонської області і звільнили п'ять населених пунктів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні сили України за останні два тижні звільнили близько 500 квадратних кілометрів території в Херсонській області. При цьому українським захисникам вдалося деокупувати п'ять населених пунктів.

Про це заявила речник Об'єднаного координаційного пресцентр Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми можемо вже говорити сьогодні, що наші успіхи за останні два тижні досить переконливі. Ми просунулися на різних ділянках від 4 до декількох десятків кілометрів, маємо звільнені площі близько 500 квадратних кілометрів і можемо проголосити, що деякі населені пункти Херсонської області звільнені і знаходяться під українським прапором", - заявила вона.

Зокрема, ЗСУ деокупували Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок і Миролюбівку.

Нагадаємо, російські війська на південному напрямку намагаються вести переговори зі Збройними силами України про здачу зброї.

Крім того, за минулу добу на південних рубежах ЗСУ знищили склад боєприпасів у Каховці, район зосередження ворожого озброєння, станцію РЕБ, живу силу та техніку окупантів.

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Збройні сили УкраїниХерсонская областьВійна Росії проти України