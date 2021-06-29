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Вибухи на Донбасі та обстріли з кулеметів: ОБСЄ повідомила про 154 порушення на вихідних

Автор: Наталья Скороход

На Донбасі спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксували 154 порушення режиму припинення вогню у період з 25 по 27 червня. У Луганській і в Донецькій області гриміли вибухи і здійснювалися обстріли.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 28 червня.

Найбільше порушень режиму припинення вогню сталося в Луганській області. Спостерігачі повідомляють про те, що їх було 81, в тому числі 9 вибухів невизначеного походження.

Більшість цих порушень сталося в районі Золотого, а також в районі Попасної.

У Золотому спостерігачі чули ввечері 25 Червня 10 вибухів невизначеного походження. Попасну в цей же вечір 16 разів обстріляли з великокаліберних кулеметів і там прогриміло 9 вибухів.

27 червня вночі в Золотому були чутні вибухи. Їх нарахували 7. У Попасній чули 7 черг з великокаліберних кулеметів. Також повідомляється, що 32 черги з великокаліберних кулеметів чули в районі окупованого Первомайська.

У Донецькій області сталося 73 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 26 вибухів невизначеного походження.

Більшість цих порушень сталося в районі розведення військ біля селища Петрівське, а також в районі шахти "Жовтневої".

У районі шахти 26 червня спостерігачі нарахували 20 вибухів невизначеного походження. У Петровському чули численні постріли зі стрілецької зброї та 4 вибухи.

Нагадаємо, бойовики обстріляли Попаснянський район Луганської області ввечері 28 червня. В результаті один український військовий отримав поранення.

Раніше повідомлялося, що понад 400 українців стали полоненими окупантів. Їх тримають в Росії, ОРДЛО і в Криму.

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Донбас