ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Український військовий отримав поранення під Новотошківським

Новость на русском →
Україна, Вівторок 29 червня 2021 00:25
Український військовий отримав поранення під Новотошківським Фото: на Донбасі поранили військового (mil.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових у Попаснянському районі Луганської області. В результаті один наш боєць отримав кульове поранення.

Про це повідомляє ОТГ "Північ" на своїй сторінці у Facebook.

Відомо, що обстріли в район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" почалися з боку російських окупантів сьогодні, 29 червня, приблизно о 20.30.

Бойовики порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Новотошківське. В результаті один наш військовий отримав кульове поранення.

"В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення", - йдеться в повідомленні.

Бійцю надали першу медичну допомогу та транспортували до лікувального закладу.

"Стан військовослужбовця - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України.

Нагадаємо, що на Донбасі сьогодні з ранку дотримувалися режим тиші. Це дало можливість перепочити нашим воїнам і зайнятися іншими справами.

Раніше повідомлялося, що 27 червня на Донбасі також поранили українського військового. Це сталося в районі Старогнатівки. Там бойовики стріляли з гранатометів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
"Податок на Google" в Україні: Зеленський підписав закон
"Податок на Google" в Україні: Зеленський підписав закон
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун