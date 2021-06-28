У концтаборах та катівнях РФ в ОРДЛО і Криму перебувають понад 400 українців, - Денісова

Росія тримає на окупованих територіях 405 громадян України, з яких 44 військовослужбовці та 30 жінок. Їх утримують у концтаборах та катівнях.

Про це під час промови у ВР заявила омбудсмен Людмила Денісова.

Вона зазначила, що збройна агресія Росії та тимчасова окупація АРК і міста Севастополя і значної частини Донбасу призвела до порушення територіальної цілісності України та посягнула на її незалежність.

"На жаль, держава не може гарантувати наразі додержання конституційних прав і свобод на окупованих територіях. Наші співвітчизники змушені виживати за законами природного відбору держави-агресора, який викорінює не лише українське, а й людську гідність. 405 громадян України, з яких 44 військовослужбовці та 30 жінок, перебувають у концтаборах та катівнях РФ та на окупованих територіях", - сказала Денісова.