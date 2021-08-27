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Від вибухів біля аеропорту Кабула загинули не менше 110 осіб, - Al Jazeera

Автор: РБК-Україна

Кількість загиблих в результаті вчорашніх вибухів біля аеропорту Кабула (Афганістан) досягла 110. Це з урахуванням жертв серед американських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

За даними журналістів Al Jazeera в Афганістані, в результаті двох вибухів біля аеропорту Кабула загинули щонайменше 110 осіб. У тому числі 13 американських солдатів.

Також повідомляється, що американські війська, які допомагають евакуювати афганців, готуються до нових атак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що теракт в Кабулі скоїли смертники терористичної організації "Ісламська держава", у відповідь президент США Джо Байден вже розпорядився завдати удару по терористах.

Також повідомлялося, що США не змінили плани вивести війська з Афганістану до 31 серпня після терактів у Кабулі.

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АфганистанКабулВибух