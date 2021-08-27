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От взрывов возле аэропорта Кабула погибли не менее 110 человек, - Al Jazeera

Автор: РБК-Украина

Число погибших в результате вчерашних взрывов возле аэропорта Кабула (Афганистан) достигло 110. Это с учетом жертв среди американских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

По данным журналистов Al Jazeera в Афганистане, в результате двух взрывов возле аэропорта Кабула погибли по меньшей мере 110 человек. В том числе 13 американских солдат.

Также сообщается, что американские войска, помогающие эвакуировать афганцев, готовятся к новым атакам.

Напомним, ранее стало известно, что теракт в Кабуле совершили смертники террористической организации "Исламское государство", в ответ президент США Джо Байден уже распорядился нанести удар по террористам.

Также сообщалось, что США не изменили планы вывести войска из Афганистана до 31 августа после терактов в Кабуле.

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АфганистанКабулВзрыв