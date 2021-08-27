От взрывов возле аэропорта Кабула погибли не менее 110 человек, - Al Jazeera

Число погибших в результате вчерашних взрывов возле аэропорта Кабула (Афганистан) достигло 110. Это с учетом жертв среди американских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera .

По данным журналистов Al Jazeera в Афганистане, в результате двух взрывов возле аэропорта Кабула погибли по меньшей мере 110 человек. В том числе 13 американских солдат.

Также сообщается, что американские войска, помогающие эвакуировать афганцев, готовятся к новым атакам.