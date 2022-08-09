ua ru
Вт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російська сторона назвала причину вибухів у Криму

Новость на русском →
Сак, Вівторок 09 серпня 2022 16:55
Російська сторона назвала причину вибухів у Криму Фото: вибухи в Криму (t_me_ressentiment_channel)
Автор: Артем Горовенко

На території російської авіабази в окупованому Криму вибухають боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Як заявили в Міністерстві оборони Російської Федерації, причиною вибухів на території аеродрому "Сакі" в Новофедорівці стала детонація декількох авіаційних боєприпасів.

"В результаті вибуху ніхто не постраждав. Авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена", - заявили в російському Міноборони.

Вживаються заходи щодо гасіння пожежі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про близько 10 вибухів біля окупованої Новофедорівки, де знаходиться російська авіаційна база. За словами очевидців, також пошкоджено розташовані поруч будинки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Вибух
NEWS
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
DAILY
Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України