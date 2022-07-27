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За підривом автомобіля в Херсоні стоять українські партизани: з'явилися подробиці

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Херсон, Середа 27 липня 2022 19:17
За підривом автомобіля в Херсоні стоять українські партизани: з'явилися подробиці Ілюстративне фото: за підривом автомобіля у Херсоні стоять українські партизани (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Українські партизани підірвали автомобіль у Херсоні. У ньому знаходилися два "поліцейських" російської окупаційної адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони України.

"Цього разу "квиток на концерт Кобзона" отримав екіпаж автомобіля так званої поліції російської окупаційної адміністрації. Його вручення відбулося в Херсоні на перетині вулиці Рєпіна та проспекту Адмірала Сенявіна за допомогою радіокерованого фугасу", - розповідають в ГУР.

При цьому наголошується, що в результаті вибуху один "поліцейський" був ліквідований, а другий зараз знаходиться в лікарні.

Нагадаємо, сьогодні, 27 липня, у тимчасово окупованому Херсоні на проспекті Адмірала Сенявіна стався вибух. Місцеві ЗМІ повідомляли про можливий підрив машини, в якій був колаборант.

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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