Вибухівку у Верховній раді не знайшли

Інформація про замінування приміщення Верховної ради України не підтвердилась. Про це заявили працівники Державної служби охорони, передає "Укрінформ".

Вказано, що вранці у кулуарах парламенту проводилися перевірки з металошукачами.

Нагадаємо, столична поліція повідомила, що їм відправили на електронну пошту повідомлення про замінування Південного вокзалу, Дарницького, аеропорту Жуляни (міжнародний аеропорт "Київ"), будівель Верховної ради і Кабінету міністрів. Правоохоронці підкреслювали, що були створені групи з відпрацювання інформації, на місці працюють вибухотехнічні служби.

Як писало РБК-Україна раніше, за останній місяць було кілька повідомлень про замінування аеропортів у Києві. Останнє повідомлення було вчора, 25 квітня. До чергової частини Солом'янського управління поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування аеропорту "Київ". Поліція перевірила інформацію і не знайшла вибухівки.

Крім того, агентство писало про замінування аеропорту в Одесі. Через повідомлення про вибухівку в Одесі були евакуйовані 400 пасажирів і працівників аеропорту. Пізніше поліція інформацію про "замінування" не підтвердила.