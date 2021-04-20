До вибухів на складах зброї в Чехії причетні шість співробітників ГРУ, - Bellingcat

За даними розслідування, операція проходила під особистим наглядом командира загону генерал-полковника Андрія Авер'янова, який на момент його засекречування відправився в Центральну Європу і повернувся в Москву всього через кілька годин після вибуху в Врбетіцах.

"Відомо лише про дві події, в яких Авер'янов брав участь за межами Росії. Враховуючи його високе положення в ГРУ, це свідчить про те, що вони, мабуть, мали важливе значення для російського уряду. Врбетіце - одна з них", - йдеться в повідомленні.

Авер'янов нібито мав прямі зв'язки з керівництвом ГРУ і правлячою адміністрацією.

Разом з ними в операції брали участь його підлеглі з тієї ж військової частини Денис Сергєєв, Єгор Гордієнко, а також підполковник Микола Єжов і скандально відомі співробітники ГРУ Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін (відомі під вигаданими іменами Олександр Петров і Руслан Боширов), причетні до отруєння Скрипалів в британському Солсбері.

Операція у Врбетиці, можливо, повинна була відбутися раніше, але з не відомих причин її відклали приблизно на тиждень. Наявна інформація свідчить, що деякі члени групи 29155 прибули до Чехії протягом 2014 року через сусідні країни, а також з підготовчою місією зі Швейцарії.