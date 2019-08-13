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Після вибуху на полігоні у Росії населенню рекомендують покинути домівки

Новини » Суспільство    13.08.2019 - 21:22
Після вибуху на полігоні у Росії населенню рекомендують покинути домівки
Фото: Сєверодвінск (wikipedia.org)

Архангельські лікарі, що надавали допомогу постраждалим під час вибуху будуть спрямовані на обстеження до Москви

Жителям селища Ньонокса, що неподалік від ракетного полігону під Архангельськом (Російська Федерація), де стався вибух рекомендують покинути домівки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що після вибуху на ракетному полігоні мешканцям розташованого неподалік селища Ньонокса порекомендували з 14 серпня покинути свої домівки у зв'язку з плановими роботами на військовому об'єкті.

Також архангельські лікарі, що надавали допомогу постраждалим під час вибуху, будуть спрямовані на обстеження до Москви. Необхідність такого обстеження висловили самі працівники медичних установ. Перша група медиків вже вирушила для обстеження.

Зазначимо, що у вівторок російська гідрометеорологічна служба повідомила, що рівень радіації в Сєвєродвінску, який одразу після вибуху перевищив на окремих станціях норму в 16 разів, вже через пів години різко знизився, а через дві години нормалізувався.

Нагадаємо, у Міноборони Росії заявляли, що 8 серпня на полігоні в Архангельській області стався вибух рідинного ракетного двигуна. Разом з тим, на думку американських експертів із ядерної зброї, вибух рідкого ракетного палива не призведе до викиду радіації. На їхню думку, вибух і викид радіації стався в результаті аварії під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою.

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