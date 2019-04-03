Через вибух на Філіппінах постраждали шестеро дітей

У ресторані в місті Ісулан філіппінської провінції Султан-Кударат стався вибух, в результаті якого постраждали 18 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на філіппінський портал Rapple.

В результаті вибуху постраждали шестеро дітей і вагітна жінка, всі були доставлені в лікарні. Інформації про стан їх здоров'я поки не надходило. За попередніми даними, в дію було приведено саморобний вибуховий пристрій.

Нагадаємо, в Греції в суботу, 2 лютого, прогримів вибух у ресторані міста Каламата на півострові Пелопоннес. В результаті вибуху загинули щонайменше троє людей, ще один отримав поранення.

Після цього, 5 лютого, в Сполучених Штатах у місті Альбукерке у штаті Нью-Мексико прогримів вибух біля торгового центру, одна людина загинула.

Також 1 січня в одному з женевських ресторанів стався вибух газу. За попередніми даними, через проблеми з електропроводкою вибухнув газ. Постраждалих не було.