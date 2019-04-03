Из-за взрыва на Филиппинах пострадали шестеро детей

В ресторане в городе Исулан филиппинской провинции Султан-Кударат произошел взрыв, в результате которого пострадали 18 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на филиппинский портал Rapple.

В результате взрыва пострадали шестеро детей и беременная женщина, все были доставлены в больницы. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало. По предварительным данным, в действие было приведено самодельное взрывное устройство.

Напомним, в Греции в субботу, 2 февраля, прогремел взрыв в ресторане города Каламата на полуострове Пелопоннес. В результате взрыва погибли по меньшей мере трое человек, еще один получил ранения.

После этого, 5 февраля, в Соединенных Штатах в городе Альбукерке в штате Нью-Мексико прогремел взрыв у торгового центра, один человек погиб.

Также 1 января в одном из женевских ресторанов произошел взрыв газа. По предварительным данным, из-за проблем с электропроводкой взорвался газ. Пострадавших не было.