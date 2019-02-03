У Греції стався вибух у ресторані, є жертви

Серед загиблих виявився власник ресторану
В Греції в суботу, 2 лютого, прогримів вибух у ресторані міста Каламата на півострові Пелопоннес. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Greek reporter.
В результаті вибуху загинули щонайменше меретрое чоловік, ще один отримав поранення. Інцидент стався близько 21:15, коли в закладі було багато відвідувачів.
За даними рятувальників, вибухнуло газове обладнання на кухні закладу. Жертвами події стали власник ресторану і двоє співробітників.
Нагадаємо, 21 січня на трубопроводі нафтової компанії в Мексиці було виявлено витік бензину. 24 січня, мексиканська влада повідомила, що кількість загиблих від вибуху бензопроводу в центральній частині Мексики, досягла 107 осіб