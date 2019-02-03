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У Греції стався вибух у ресторані, є жертви

Новини » Надзвичайні події    03.02.2019 - 02:58
У Греції стався вибух у ресторані, є жертви
Фото: вибух у Греції (greekreporter.com)

Серед загиблих виявився власник ресторану

В Греції в суботу, 2 лютого, прогримів вибух у ресторані міста Каламата на півострові Пелопоннес. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Greek reporter.

В результаті вибуху загинули щонайменше меретрое чоловік, ще один отримав поранення. Інцидент стався близько 21:15, коли в закладі було багато відвідувачів.

За даними рятувальників, вибухнуло газове обладнання на кухні закладу. Жертвами події стали власник ресторану і двоє співробітників.

Нагадаємо, 21 січня на трубопроводі нафтової компанії в Мексиці було виявлено витік бензину. 24 січня, мексиканська влада повідомила, що кількість загиблих від вибуху бензопроводу в центральній частині Мексики, досягла 107 осіб

 

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