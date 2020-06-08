Від вибуху на борту до пострілу ЗРК: прокуратура назвала версії катастрофи MH17

Фото: місце аварії MH17 (flickr)

Прокуратура Нідерландів передасть всю отриману інформацію під час розслідування суддям

Прокуратура Нідерландів розглядала кілька можливих версій катастрофи малайзійського боїнга МН17 на Донбасі. Серед них - вибух на борту, атака військового літака, а також використання інших зенітних установок, крім "Бука".

Про це заявила прокурор Деді Вуі-А-Цой на слуханнях у справі МН17, передає "ТАСС".

Вона також додала, що в рамках сценарію, де до катастрофи причетне використання ЗРК "Бук", проводилося розслідування щодо можливих місць запуску ракети і використання установок, що належать як Росії, так і Україні.

За словами прокурора, вся інформація буде представлена суддям.

Крім того, прокуратура має намір розповісти про те, як слідчі виявили підозрюваних, як з'ясували їх роль і які існують перешкоди на шляху розслідування.

"Паралельно ми пояснимо, чому вважаємо окремі частини розслідування завершеними, і нарешті, наведемо інформацію про те, які розслідування повинні бути проведені", - додала Вуі-А-Цой.

За її словами, презентація розслідування, яке тривало кілька років, займе кілька днів, а її основна мета полягає в тому, щоб представити суду всю інформацію, необхідну для прийняття рішення про те, чи можна вважати розслідування завершеним і переходити до розгляду справи по суті.

Нагадаємо, сьогодні розпочалася чергова сесія судового процесу у справі про збитий у 2014 році над Донбасом боїнг МН17.

Крім того, у МЗС України заявили, що вироків у справі MH17 слід чекати щонайменше кілька років.

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Автор: Лера Полищук