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От взрыва на борту до выстрела ЗРК: прокуратура назвала версии катастрофы MH17

Новости » Общество     08.06.2020 - 19:05
От взрыва на борту до выстрела ЗРК: прокуратура назвала версии катастрофы MH17
Фото: место крушения MH17 (flickr)

Прокуратура Нидерландов передаст всю полученную информацию во время расследования судьям

Прокуратура Нидерландов рассматривала несколько возможных версий крушения малайзийского боинга МН17 на Донбассе. Среди них - взрыв на борту, атака военного самолета, а также использование других зенитных установок, кроме "Бука".

Об этом заявила прокурор Деди Вуи-А-Цой на слушаниях по делу МН17, передает "ТАСС".

Она также добавила, что в рамках сценария, где к катастрофе причастно использование ЗРК "Бук", проводилось расследование о возможных мест запуска ракеты и использования установок, принадлежащих как России, так и Украине.

По словам прокурора, вся информация будет представлена судьям.

Кроме того, прокуратура намерено рассказать о том, как следователи выявили подозреваемых, как выяснили их роли и какие препятствия существуют на пути расследования.

"Параллельно мы объясним, почему считаем отдельные части расследования завершенными, и наконец, представим информацию о том, какие расследования должны быть проведены", - добавила Вуи-А-Цой.

По ее словам, презентация расследования, которое длилось несколько лет, займет несколько дней, а ее основная цель заключается в том, чтобы представить суду всю информацию, необходимую для принятия решение о том, можно ли считать расследование завершенным и переходить к рассмотрению дела по существу.

Напомним, сегодня началась очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом боинге МН17.

Кроме того, в МИД Украины заявили, что приговоров по делу MH17 следует ждать по меньшей мере несколько лет.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины МН17
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