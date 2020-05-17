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Вироків у справі MH17 слід чекати щонайменше кілька років, - МЗС

Новини » Політика     17.05.2020 - 20:23
Вироків у справі MH17 слід чекати щонайменше кілька років, - МЗС
Фото: місце катастрофи рейсу MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

МЗС очікує, що до відповідальності притягнуть вище керівництво РФ

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, коли очікувати вироків у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 у 2014 році на окупованому Донбасі. Єнін зазначив, що вироків слід чекати щонайменше кілька років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

За словами Єніна, подібні процеси не відбуваються швидко, тому вироків слід чекати щонайменше декілька років. Він наголосив, що швидкість процесу не має нашкодити якості вироків.

"Вироків слід чекати щонайменше кілька років. Такі процеси не відбуваються швидко. До того ж, швидкість не має зашкодити якості. Оскільки ми чудово розуміємо всі ризики подальшого оскарження відповідних рішень в Європейському суді з прав людини, нам потрібна якість", - заявив Єнін.

Заступник глави МЗС пояснив, що метою української сторони є притягнення до відповідальності вищого військового та політичного керівництва Російської Федерації за порушення міжнародного права.

"Наша мета - притягнення РФ та її вищого керівництва до відповідальності за факти порушення міжнародного права, за анексію Криму, за втручання військових на Донбасі, в тому числі збиття малайзійського "Боїнга", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційні сили в Донецьку затримали одного з ключових фігурантів справи МН17 Леоніда Харченка. Харченка заарештували у березні цього року за підозрою в участі в незаконному обшуку у 2014 році та незаконному зберіганні зброї.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України МЗСприговорMH17
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