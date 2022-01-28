У Запоріжжі стався вибух у багатоповерхівці: мешканців під'їзду евакуювали, є загиблий
У Запоріжжі стався вибух газу в квартирі чотириповерхового будинку. В результаті загинула одна людина, ще двоє постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
Вибух стався під ранок 28 січня о 04:04 ранку в одній з квартир чотириповерхового будинку.
"28 січня о 04:04 в м.Запоріжжя в чотириповерховому житловому будинку (чотири під'їзди) на другому поверсі у квартирі стався вибух газоповітряної суміші, без подальшого горіння", - уточнили в ДСНС.
При цьому рятувальникам довелося евакуювати 15 жителів зі зруйнованого вибухом під'їзду.
"В результаті вибуху загинула 1 людина і постраждали 2 людини", - йдеться в повідомленні.
Вибухом зруйновані несучі елементи в межах одного під'їзду, попередньо пошкоджено 7 квартир.
Рятувальники організували пункт обігріву для евакуйованих жителів. Також проводяться роботи з пошуку постраждалих і розбору зруйнованих конструкцій в результаті вибуху.
Всього до ліквідації наслідків події залучено 88 чоловік та 26 од. техніки, з них від ДСНС - 40 рятувальників та 10 од. техніки.
Нагадаємо, що вибух газу нещодавно стався в житловому будинку в Чернівцях. В результаті постраждали люди.