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Стало відомо про ще трьох постраждалих від вибуху на "Шулявській"

Київ, Субота 18 липня 2020 10:17
Стало відомо про ще трьох постраждалих від вибуху на "Шулявській"
Фото: вибух стався в урні (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Поліція відкрила справу за статтею "хуліганство"

В результаті вибуху біля станції метро "Шулявська" в Києві загалом постраждали чотири особи. Напередодні повідомлялося про одного госпіталізованого.

Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

За уточненими даними, крім госпіталізованого 22-річного студента, тілесні ушкодження в результаті вибуху отримали ще три особи. Вони самостійно звернулися до лікарів і після надання медичної допомоги їх відпустили.

За фактом вибуху внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а поліція відкрила кримінальну справу за статтею "хуліганство". Встановлюються всі обставини інциденту і походження предмета, який вибухнув.

Відзначимо, вчора ввечері в Києві на проспекті Перемоги біля входу на станцію метро "Шулявська" стався вибух в урні. З місця події госпіталізовано молодого чоловіка. Правоохоронці обстежили прилеглу територію, але більше жодних небезпечних предметів не виявили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Житомирі невідомі кинули гранату на подвір'я житлового будинку; колишній нардеп Борислав Розенблат заявив, що граната вибухнула у дворі його будинку.

Минулого тижня повідомлялося про два вибухи в Полтаві; за даними поліції, були підірвані петарди в кафе, постраждалих не було.

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