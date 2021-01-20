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Вибух на Воскресенці в Києві: поліція порушила справу

Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці розслідують сьогоднішній вибух газу у багатоповерхівці на Воскресенці в Києві. Через вибух у квартирі порушили кримінальну справу.

Про це повідомила поліція Києва.

Справа за фактом вибуху була порушена правоохоронцями за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Інцидент кваліфікували як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 3 років.

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Фото: наслідки вибуху (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, вибух газу у квартирі багатоповерхівки на Воскресенці пролунав сьогодні вранці. Вибух стався під час проведення зварювальних робіт. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Додамо, сьогодні у центрі Мадриду стався потужний вибух в будинку. Очевидці поширили у соцмережах відео з місця події, на яких видно масштаби вибуху.

Як писало РБК-Україна, попередньою причиною вибуху в Мадриді вважають витік газу. В результаті вибуху є загиблі та поранені.

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