Вибух у Мадриді: кількість постраждалих зросла

Фото: рятувальники на місці вибуху (twitter.com/EmergenciasMad)

Число постраждалих в результаті потужного вибуху в іспанській столиці Мадриді зросла до 11 осіб. Також відомо про три жертви.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій Мадрида в Twitter.

За їх даними, десять людей отримали легкі травми, трьох осіб - госпіталізували.

"Підтверджуються троє загиблих і 11 поранених, яким була надана допомога SAMUR (швидкою допомогою - ред.). Один з них у важкому стані, поранення десяти легені. Троє доставлені в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Кілька будинків, розташованих в районі вибуху, евакуйовані в цілях безпеки.

Водночас в прес-службі Національної поліції повідомили, що співробітники правоохоронних органів, в тому числі кінологи з собаками, і фахівці зі знешкодження вибухових речовин TEDAX, увійдуть в будівлю, коли це буде безпечно. Вони займуться пошуком людей, які, можливо, знаходяться під завалами.

Нагадаємо, 20 січня близько 17:00 за київським часом в центрі Мадрида прогримів потужний вибух. Очевидці одразу ж поширили в соцмережах відео з наслідками вибуху. На відеороликах можна було побачити засипану уламками вулицю і пошкоджену будівлю.

Зазначимо, що вже названа попередня причина вибуху в центрі Мадрида. Також було відомо про евакуацію будинку похилих людей, який розташований поблизу місця вибуху.