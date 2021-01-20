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Взрыв на Воскресенке в Киеве: полиция возбудила дело

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители расследуют сегодняшний взрыв газа в многоэтажке на Воскресенке в Киеве. Из-за взрыва в квартире возбудили уголовное дело.

Об этом сообщила полиция Киева.

Дело по факту взрыва было возбуждено правоохранителями по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины. Инцидент квалифицировали как нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

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Фото: последствия взрыва (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, взрыв газа в квартире многоэтажки на Воскресенке прогремел сегодня утром. Взрыв произошел во время проведения сварочных работ. В результате инцидента никто не пострадал.

Добавим, сегодня в центре Мадрида произошел мощный взрыв в доме. Очевидцы распространили в соцсетях видео с места происшествия, на которых видно масштабы взрыва.

Как писало РБК-Украина, предварительной причиной взрыва в Мадриде считают утечку газа. В результате взрыва есть погибшие и раненые.

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