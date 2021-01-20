ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На Воскресенці у Києві вибухнув газ у п'ятиповерхівці: вибило вікна, постраждалих немає

Київ, Середа 20 січня 2021 13:05
На Воскресенці у Києві вибухнув газ у п'ятиповерхівці: вибило вікна, постраждалих немає
Фото: рятувальники встановили, що вибух стався в квартирі (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві стався вибух у п'ятиповерховому житловому будинку. В одній з квартир вибухнув газ під час зварювальних робіт, постраждалих в результаті інциденту немає.

Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві.

Повідомляється, що вибух стався в 5-поверховому житловому будинку в Дніпровському районі за адресою вулиця Курнатовського, 24. На місці рятувальники встановили, що в квартирі на третьому поверсі на кухні стався вибух газу без подальшого горіння.

"В результаті вилетіли 2 склопакети (в кухні і кімнаті). За попередніми даними, двоє чоловіків проводили газозварювальні роботи на стояку, коли стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Обставини даного інциденту встановлює слідство.

Нагадаємо, влітку на Позняках в Києві стався вибух газу в багатоповерхівці. В результаті було зруйновано квартири на п'ятому, шостому, сьомому і восьмому поверсі, загинули п'ять осіб.

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що вибух на Позняках міг статися через недотримання технологій повірки лічильників. Це основна версія слідства.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події КиївгазВибух

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся