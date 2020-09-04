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Вибух у Тбілісі: одна людина загинула, троє постраждали

Автор: Дмитро Левицький

В результаті вибуху у Тбілісі загинула одна людина, ще троє осіб отримали поранення. У клубі Dejavu на вулиці Костава вибухнув кисневий балон.

Про це повідомляє місцеве видання News Georgia.

У приміщенні клубу проводилися ремонтні роботи. Кисневий балон, за попередніми даними, вибухнув при монтажі спліт-системи. Вибуховою хвилею у сусідніх будинках повибивало вікна, а уламки розлетілися на десятки метрів, пошкодивши декілька автомобілів.

Серед постраждалих двоє робочих, які робили ремонт, а також менеджер закладу.

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У зв'язку з подією правоохоронці почали розслідування за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу Грузії - порушення правил безпеки, що спричинило загибель людини.

Нагадаємо, сьогодні вдень поблизу Філармонії у Тбілісі пролунав потужний вибух. Місцеві ЗМІ поширили інформацію про постраждалих від вибуху, але жодних деталей не надали. На місце події прибули рятувальники та поліція.

Також РБК-Україна писало про вибух на ринку "Барабашово" у Харкові.

Крім того, нещодавно у Дніпрі в результаті вибуху у власному автомобілі загинув чоловік.

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