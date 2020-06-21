Вибух на Позняках: відкрито кримінальне провадження

За фактом вибуху у житловому будинку в Києві відкрито кримінальне провадження. Розслідування ведеться за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

За даними прес-служби, досудове розслідування здійснюватиме слідче управління Головне управління в м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.

У прес-службі повідомили, о наразі на місці події працюють рятувальні служби, а також слідчо-оперативна група за участі представників поліції та прокуратури міста Києва. Проведено евакуацію мешканців пошкодженого, а також прилеглого до нього будинків.

"Тривають заходи із встановлення причин та обставин надзвичайної події", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, вранці 21 червня у житловому 9-поверховому будинку по вул. Соломії Крушильницкой, 1/5 в Києві стався вибух, що зруйнував перекриття 4, 5, 6, 7 поверхів.

За даними на 12:00 у результаті вибуху загинули дві людини.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що житловий будинок на Позняках в Києві, де 21 червня вранці стався вибух, необхідно розбирати

У Міністерстві внутрішніх справ розглядають дві версії вибуху в 9-поверховому будинку в Києві, який стався вранці, 21 червня.

Як заявив глава МВС Арсен Аваков, одна версія - вибух газу і наступна - вибухового засобу.