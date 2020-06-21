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Вибух будинку в Києві: силовики розглядають дві версії інциденту

Новини » Надзвичайні події     21.06.2020 - 12:23
Вибух будинку в Києві: силовики розглядають дві версії інциденту
Фото: Арсен Аваков (УНІАН)

Розглядається версія, що вибух стався за допомогою вибухівки

У Міністерстві внутрішніх справ розглядають дві версії вибуху в 9-поверховому будинку в Києві, який стався вранці, 21 червня. Розглядається версія, що вибух стався за допомогою вибухівки.

Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков у коментарі журналістам, передає РБК-Україна.

"Є дві робочі версії. Одна - вибух газу і наступна - вибухового пристрою. Зараз вибухотехніки взяли на експертизу матеріали", - сказав він, додавши, що знадобиться 30-40 хвилин для встановлення причини вибуху.

Зазначимо, раніше рятувальники евакуювали 21 людину. В результаті вибуху, станом на 12:00, загинули двоє людей. Триває ліквідація наслідків вибуху.

Вибух стався в житловому 9-поверховому будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5. В результаті сталося руйнування міжповерхових перекриттів 4, 5, 6, 7 поверхів.

Спочатку попередньою причиною інциденту в ДСНС називали вибух газоповітряної суміші.

Раніше повідомлялося, що цією вночі у Кривому Розі сталася пожежа у 9-поверховому будинку, в результаті чого кілька мешканців евакуювали, а також виявили тіло хлопчика.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України КиївВибух
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