Вибух на Позняках: в КМДА визначать, які секції будинку непридатні до життя

Фото: наслідки вибуху в будинку на Позняках (РБК-Україна)

Обстеження будинку планують завершити до кінця дня, 23 червня

Експерти до кінця дня, 23 червня, планують завершити аналіз зруйнованого будинку на Позняках в Києві. За підсумком будуть визначені секції будинку, які непридатні до життя і будуть демонтовані.

Про це в ефірі "Україна 24" повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

За його словами, за попередніми даними, стан п'ятої секції будинку знаходиться в задовільному стані.

"Вже почалося обстеження, яке ми плануємо завершити до кінця доби - обстеження стану п'ятої секції будівлі і будівлі по вулиці Григоренка, 41. Є ймовірність, що людей з п'ятої секції сьогодні повернуть додому і буде відновлено водопостачання. Щодо шостої секції також будуть висновки комісії, що київська влада буде виконувати. Є ймовірність того, що вона непридатна для подальшого проживання і потрібно її демонтувати", - сказав Пантелєєв.

Відзначимо, в результаті вибуху була зруйнована шоста секція будинку по вулиці Соломії Крушильницкой, 1/5.

Нагадаємо, вибух у багатоповерховому будинку на Позняках стався вранці 21 червня. За попередньою версією, вибухнула газоповітряна суміш. В результаті пошкоджено 40 квартир одного під'їзду, де зареєстровано 125 осіб. Повністю зруйновані 16 квартир з 9 по 4 поверх.

У вівторок, 23 червня, завершилися пошукові роботи, всього в результаті вибуху загинули п'ять осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що КМДА готова виділити 30 млн гривень на нове житло для постраждалих в результаті вибуху на Позняках, ще таку ж суму очікують від Кабінетах міністрів.

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Автор: Игорь Литвиненко