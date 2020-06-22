Вибух на Позняках: КМДА виділить 30 млн гривень на нове житло

Фото: зруйнований будинок на Позняках (mvs.gov.ua)

Ще таку ж суму очікують від уряду

Зруйнований, в результаті вибуху, багатоповерховий будинок на Позняках в Києві, швидше за все, доведеться демонтувати. Київська влада готова виділити на вирішення житлового питання 30 мільйонів гривень з резервного фонду столиці.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ще прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав пропозицію про виділення допомоги для вирішення житлового питання.

"Фахівці говорять, що будинок, швидше за все, доведеться демонтувати. Сьогодні зранку був на нараді у прем'єр-міністра. Половину коштів на житло для постраждалих мешканців може надати місто, а половину уряд. Прем'єр-міністр підтримав цю пропозицію. Київ готовий виділити з резервного фонду 30 млн гривень. Прем'єр-міністр пообіцяв розглянути можливість допомоги від держави", - сказав Кличко.

Також він зазначив, що на цьому тижні Київ виділить матеріальну допомогу постраждалим і родичам загиблих.

Нагадаємо, вибух в 10-поверховому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, стався вранці 21 червня. За попередньою версією, вибухнула газоповітряна суміш. В результаті пошкоджено 40 квартир одного під'їзду, де зареєстровано 125 осіб. Повністю зруйновані 16 квартир з 9 по 4 поверх.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті вибуху загинули троє людей, ще п'ятеро отримали травми.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів попросив КМДА оцінити повну суму збитків і розрахувати необхідну суму компенсації мешканцям будинку на Позняках.

На даний момент на місці вибуху рятувальники проводять роботи по розбору завалів і пошуки ще як мінімум двох чоловік, при цьому значно уповільнені через загрозу обвалу.

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Автор: Игорь Литвиненко