Вибух на Позняках: будинок необхідно розбирати

Житловий будинок на Позняках в Києві, де сьогодні вранці стався вибух, необхідно розбирати. Будинок сильно пошкоджено.

Про це на брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, мешканців будинку тимчасово поселять в інтернаті на Харківському шосе, 21 в Києві.

"Там фрагментарно ми бачимо, що ключові речі, на яких тримається будинок, конструктив пошкоджений достатньо сильно. Попередньо можемо сказати, що нам потрібно буде розбирати цей будинок", - сказав він.