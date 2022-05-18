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В окупованому Мелітополі прогримів вибух: траса на Запоріжжі закрита

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Мелітополь, Середа 18 травня 2022 12:32
В окупованому Мелітополі прогримів вибух: траса на Запоріжжі закрита Ілюстративне фото: в окупованому Мелітополі прогримів вибух (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 18 травня, в тимчасово окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух. У зв'язку з цим траса на Запоріжжі тимчасово закрита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Мелітополь".

За словами місцевих жителів, вибух було чути як в центральній, так і в південній частині міста. У будинках мало не повилітали вікна від сили вибуху.

За попередньою інформацією, підірвали залізничну дорогу.

Крім того, ті, хто сьогодні виїхав у бік Запоріжжя через Василівку змушені були повернутися в Мелітополь.

Нагадаємо окупаційна влада Маріуполя готується провести так званий "референдум" про приєднання до Росії.

На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, окупанти не зможуть здійснити свій план щодо проведення "референдумів" на захоплених територіях. Ці спроби можуть обернутися для Росії ще більшими втратами.

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