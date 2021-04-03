RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вибух з обвалом будівлі в Києві: з'явилося відео

Автор: Дмитро Левицький

У Києві сьогодні в результаті потужного вибуху обвалився двоповерховий гараж в Солом'янському районі. У мережі опублікували відео, на якому зафіксовано момент самого вибуху.

Про це йдеться на сторінці dtp.kiev.ua у соцмережі Facebook.

Як можна побачити на відео, вибух був настільки потужним, що двоповерхова будівля розлетілася на друзки. Вибух також пошкодив припаркований навпроти автомобіль та огорожу сусіднього подвір'я.

На місці події продовжують працювати рятувальники. Вони розбирають завали, щоб упевнитися, що під завалами нікого немає.

Нагадаємо, вибух у столичному гаражі стався сьогодні близько 16-ї години. Попередньо, в будівлі вибухнув газ під час встановлення газового обладнання. Власниця гаражу стверджує, що в гаражі на момент вибуху нікого не було.

Також РБК-Україна писало, що вчора вибух газу стався в багатоповерхівці Одеси. В результаті вибуху одна людина загинула, а четверо отримали поранення.

Крім того, за фактом вибуху в Одесі правоохоронці порушили кримінальну справу. Поліція розслідує порушення вимог пожежної безпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київобвалвзрыв газа
Читайте також
Після вибуху газу в Одесі з будинку відселили 34 людини
Вибух газу в Одесі: поліція порушила справу
Прогноз погоди