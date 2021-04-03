Взрыв с обрушением здания в Киеве: появилось видео

В Киеве сегодня в результате мощного взрыва обвалился двухэтажный гараж в Соломенском районе. В сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент самого взрыва.
Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.
Как можно увидеть на видео, взрыв был настолько мощным, что двухэтажное здание разлетелось в щепки. Взрыв также повредил припаркованный напротив автомобиль и забор соседнего двора.
На месте происшествия продолжают работать спасатели. Они разбирают завалы, чтобы удостовериться, что под завалами никого нет.
Напомним, взрыв в столичном гараже произошел сегодня около 16 часов. Предварительно, в здании взорвался газ при установке газового оборудования. Владелица гаража утверждает, что в гараже на момент взрыва никого не было.
Также РБК-Украина писало, что вчера взрыв газа произошел в многоэтажке Одессы. В результате взрыва один человек погиб, а четверо получили ранения.
Кроме того, по факту взрыва в Одессе правоохранители возбудили уголовное дело. Полиция расследует нарушение требований пожарной безопасности.