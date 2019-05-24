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У центрі Ліона стався вибух

Новини » Надзвичайні події    24.05.2019 - 19:54
У центрі Ліона стався вибух
Фото: вибух у Ліоні (twitter.com/prefetrhone/)

В результаті вибуху постраждали вісім осіб

У центрі французького Ліона ввечері в п'ятницю, 24 травня, стався вибух, вісім людей отримали поранення, серед них дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення регіональної влади.

Інцидент стався у другому окрузі Ліона, на пішохідній вулиці Віктора Гюго поруч із головною міською площею Белькур. За даними префектури регіону Овернь - Рона - Альпи, куди входить Ліон.

Агентство AFP з посиланням на прокуратуру повідомило, що, швидше за все, вибухнула бомба в посилці. За даними видання Le Progres, бомба була начинена цвяхами, гвинтами і болтами. За непідтвердженими даними, в Ліоні за дві хвилини до вибуху на місці вибуху залишив сумку чоловік на велосипеді.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав вибух в Ліоні терактом.

На фотографіях, які опублікувала префектура, видно, що район оточено, на місці працюють рятувальники і поліція. Також видно, що приїхала спецтехніка. Уточнює BFM, що на місце виїхали сапери.

 

Фото: вибух у Ліоні (twitter.com/prefetrhone/)

Нагадаємо, 10 лютого в Ліоні стався вибух в булочній, в результаті чого загинула жінка і дитина.

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