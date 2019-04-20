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Вибух в Кабулі: в поліції повідомили про постраждалих

Новини » Надзвичайні події    20.04.2019 - 15:04
Вибух в Кабулі: в поліції повідомили про постраждалих
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В результаті нападу постраждали 6 осіб

В результаті нападу на Міністерство комунікаційних та інформаційних технологій в Кабулі (Афганістан) постраждали 6 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 1TV.

Як повідомили в поліції, напад розпочався з вибуху поруч з будівлею міністерства, після чого терористи-смертники розпочали стрілянину. Поліція оточила територію та евакуювала людей з будівлі.

Зазначається, що в результаті нападу постраждали щонайменше 6 цивільних, їх доправили в лікарні. Двоє нападників були вбиті.

Відповідальність за атаку наразі не взяло жодне з угрупувань.

Нагадаємо, у суботу, 20 квітня, в центрі Кабулу поблизу будівлі Міністерства комунікаційних та інформаційних технологій пролунав сильний вибух. Після вибуху також було чутно звуки пострілів.

Як писало РБК-Україна, в Афганістані в результаті вибуху саморобного вибухового пристрою загинули троє американських військовослужбовців і один військовий-контрактник військової коаліції. Ще троє американських військових отримали поранення.

Раніше, 6 квітня в східному афганському місті Джалал-Абад стався подвійний вибух, який призвів до загибелі 3 людей, ще 20 отримали поранення. Загинули дві жінки та дитина, серед поранених - 8 бійців Сил безпеки Афганістану.

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