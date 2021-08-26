Вибух у Кабулі: загинули четверо морських піхотинців США, ще троє поранені

Четверо морських піхотинців США загинули в результаті вибуху біля аеропорту Кабула. Ще троє американських військових отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

Видання уточнює, що про загибель чотирьох морських піхотинців повідомив персоналу дипмісії США в Кабулі посол. Він також уточнив, що в результаті вибуху поранення отримали троє військових.

Крім того, кореспондент видання посилається на представників американської влади, знайомих з ситуацією.