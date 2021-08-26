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Вибух у Кабулі: загинули четверо морських піхотинців США, ще троє поранені

Автор: Дмитрий Кузнецов

Четверо морських піхотинців США загинули в результаті вибуху біля аеропорту Кабула. Ще троє американських військових отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Видання уточнює, що про загибель чотирьох морських піхотинців повідомив персоналу дипмісії США в Кабулі посол. Він також уточнив, що в результаті вибуху поранення отримали троє військових.

Крім того, кореспондент видання посилається на представників американської влади, знайомих з ситуацією.

Нагадаємо, раніше Пентагон підтвердив загибель громадян США біля аеропорту Кабула.

Відзначимо, в італійський хірургічний центр в Кабулі emergency надійшло близько 60 поранених, шестеро з них померли.

Додамо, вдень 26 серпня біля аеропорту Кабула сталося кілька вибухів. В одному з випадків террорист-смертник підірвав себе у натовпі, в іншому - вибухнув замінований автомобіль.

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