Взрыв в Кабуле: погибли четверо морских пехотинцев США, еще трое ранены

Четверо морских пехотинцев США погибли в результате взрыва возле аэропорта Кабула. Еще трое американских военных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal .

Издание уточняет, что о гибели четырех морских пехотинцев сообщил персоналу дипмиссии США в Кабуле посол. Он также уточнил, что в результате взрыва ранения получили трое военных.

Кроме того, корреспондент издания ссылается на представителей американских властей, знакомых с ситуацией.