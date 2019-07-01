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Число постраждалих від вибуху у Кабулі наближається до сотні

Новини » Надзвичайні події    01.07.2019 - 15:45
Число постраждалих від вибуху у Кабулі наближається до сотні
Фото: постраждалі від вибуху (cкріншот відео)

У МОЗ Афганістану заявили, що число постраждалих може зрости

Число постраждалих від вибуху в дипломатичному районі Кабулу (Афганістан) зросла до 93 людей. Про це поінформував чиновник Міністерства охорони здоров'я країни Вагід Майер, повідомляє CBS News.

Число постраждалих від вибуху у Кабулі наближається до сотні

Він зазначив, що кількість постраждалих ще може зрости.

"Чиновник МОЗ (Афганістану, - ред.) Вагід Майер повідомив про 93 постраждалих і щонайменше одного загиблого від вибуху", - зазначає CBS News.

Чиновник додав, що перестрілка між поліцейськими і бойовиками ще триває, а тому дістатися до району, де раніше стався вибух, важко.

Підкреслимо, терористичне угрупування "Талібан" вже взяло на себе відповідальність за вибух.

Як писало РБК-Україна раніше, в Кабулі стався сильний вибух у поліцейському районі №16, який спричинив загибель 10 осіб і поранення 16 осіб. За даними Aljazeera, поруч з міністерством вибухнула замінована машина, після чого нападники забігли в найближчу багатоповерхівку і відкрили вогонь по будівлі Міноборони.

Нагадаємо, терористична організація "Ісламська держава" взяла відповідальність за теракти в Тунісі 27 червня. Так, вибухи сталися недалеко від посольства Франції і в районі казарм Головного управління національної безпеки Тунісу. Один зі смертників намагався проникнути всередину будівлі, але його зупинила охорона.

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