Вибух газу в Одесі: поліція порушила справу

Правоохоронці порушили кримінальну справу через вибух газу в багатоповерхівці Одеси сьогодні, 2 квітня. Поліція розслідує порушення вимог пожежної безпеки.

Санкція статті передбачає штраф або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

"Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України", - зазначили в поліції.

Попередньо, в одній з квартир багатоповерхівки стався вибух побутового газу. В результаті вибуху постраждали п'ятеро жителів будинку, їх госпіталізували.

Нагадаємо, в Одесі 2 квітня в одній із квартир у будинку на провулку Хуторський стався вибух газу. Через вибух в будинку спалахнула пожежа. З багатоповерхівки довелося евакуювати 15 мешканців. В результаті інциденту постраждали 5 людей.

Також РБК-Україна писало про вибух на підприємстві у Харкові. В результаті вибуху одна людина загинула, ще один постраждала.