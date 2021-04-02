Вибух газу в Одесі: поліція порушила справу

Правоохоронці порушили кримінальну справу через вибух газу в багатоповерхівці Одеси сьогодні, 2 квітня. Поліція розслідує порушення вимог пожежної безпеки.
Попередньо, в одній з квартир багатоповерхівки стався вибух побутового газу. В результаті вибуху постраждали п'ятеро жителів будинку, їх госпіталізували.
"Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України", - зазначили в поліції.
Санкція статті передбачає штраф або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.
Наразі на місці вибуху працюють рятувальники та слідчо-оперативна група місцевої поліції.
Нагадаємо, в Одесі 2 квітня в одній із квартир у будинку на провулку Хуторський стався вибух газу. Через вибух в будинку спалахнула пожежа. З багатоповерхівки довелося евакуювати 15 мешканців. В результаті інциденту постраждали 5 людей.
Також РБК-Україна писало про вибух на підприємстві у Харкові. В результаті вибуху одна людина загинула, ще один постраждала.