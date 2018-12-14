Вибух у Фастові: з-під завалів дістали 2 тіла

Фото: вибух у Фастові (ДСНС)

На базі Штабу організовано роботу цілодобової гарячої лінії для постраждалого населення

З-під завалів будівлі у Фастові Київської області, де стався вибух, дістали 2 тіла - чоловічої та жіночої статі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна у Facebook.

"О 21:45 з-під завалів будівлі у м. #Фастів Київської області дістали 2 тіла - чоловічої та жіночої статі. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Рятувальниками ДСНС проводяться роботи щодо розбирання завалу на 3-му поверсі будинку", - написав він.

Зазначено, що поблизу будівлі розгорнуто 2 пункти обігріву для харчування та надання психологічної допомоги постраждалим. На місці працюють психологи.

Окрім того, на базі Фастівського МВК розгорнуто і організовано цілодобову роботу Штабу з ліквідації наслідків НС. На базі Штабу організовано роботу цілодобової гарячої лінії для постраждалого населення.

О 21:45 з-під завалів будівлі у м. #Фастів Київської області дістали 2 тіла - чоловічої та жіночої статі.... Опубліковано Миколою Чечоткіним П'ятниця, 14 грудня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху у Фастові (Київська область) пошкоджено 27 квартир.