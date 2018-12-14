Взрыв в Фастове: из-под завалов достали 2 тела

Фото: взрыв в Фастове (ГСЧС)

На базе Штаба организована работа круглосуточной горячей линии для пострадавшего населения

Из-под завалов здания в Фастове Киевской области, где произошел взрыв, извлечены 2 тела - мужского и женского пола. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина в Facebook.

"В 21:45 из-под завалов здания в г. #Фастов Киевской области достали 2 тела - мужского и женского пола. Поисково-спасательные работы продолжаются. Спасателями ГСЧС проводятся работы по разборке завала на 3-м этаже дома", - написал он.

Отмечено, что вблизи здания развернуто 2 пункта обогрева для питания и оказания психологической помощи пострадавшим. На месте работают психологи.

Кроме того, на базе Фастовского МВК развернуто и организовано круглосуточную работу Штаба по ликвидации последствий ЧС. На базе Штаба организована работа круглосуточной горячей линии для пострадавшего населения.

В 21:45 из-под завалов здания в г. #Фастов Киевской области получили 2 тела - мужского и женского пола.... Опубликовано Николаем Чечеткиным П'ятниця, 14 декабря 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что вследствие взрыва в Фастове (Киевская область) повреждено 27 квартир.