Вибух будинку в Києві: рятувальники виявили першого загиблого

Триває ліквідація наслідків вибуху в багатоповерховому будинку
Станом на 11 ранку, 21 червня, у Києві виявили першого загиблого в результаті вибуху в 9-поверховому будинку. Евакуювали понад 20 осіб.
Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 11:00 знайдено 1 загиблу особу", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, раніше рятувальники евакуювали 21 людину. Триває ліквідація наслідків вибуху.
"Евакуювали 21 особу. Розблокована 1 людина і проводиться розблокування трьох людей з-під завалів", - повідомляли в ДСНС.
Вибух стався в житловому 9-поверховому будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5. В результаті сталося руйнування міжповерхових перекриттів 4, 5, 6, 7 поверхів.
Попередньою причиною інциденту в ДСНС називають вибух газоповітряної суміші.
Вибух у багатоквартирному будинку на Позняках: наживо з місця події
Вибух у багатоквартирному будинку на Позняках: наживо з місця подіїОпубліковано 5 канал Неділя, 21 червня 2020 р.
Раніше повідомлялося, що цією вночі у Кривому Розі сталася пожежа у 9-поверховому будинку, в результаті чого кілька мешканців евакуювали, а також виявили тіло хлопчика.
Також РБК-Україна писало, що у Дніпропетровській області сталося ДТП, в результаті якого 3 людини загинули та 4 постраждали.
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Автор: Максим Зайченко