Вибух будинку в Києві: під завалами перебувають три людини

Фото з місця події (dsns.gov.ua)

На місці працюють відповідні служби

В результаті вибуху в багатоповерхівці в Києві, який стався вранці 21 червня, кілька людей опинилися під завалами. Зараз на місці працюють рятувальники.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, рятувальники евакуювали 21 людину. Триває ліквідація наслідків вибуху.

"Евакуювали 21 особу. Розблокована 1 людина і проводиться розблокування трьох людей з-під завалів", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, вибух стався в житловому 9-поверховому будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5. В результаті сталося руйнування міжповерхових перекриттів 4, 5, 6, 7 поверхів.

Попередньою причиною інциденту в ДСНС називають вибух газоповітряної суміші.

Вибух у багатоквартирному будинку на Позняках: наживо з місця події Вибух у багатоквартирному будинку на Позняках: наживо з місця події Опубліковано 5 канал Неділя, 21 червня 2020 р.

Нагадаємо, вночі у Кривому Розі сталася пожежа у 9-поверховому будинку, в результаті чого кілька мешканців евакуювали, а також виявили тіло хлопчика.

Також РБК-Україна писало, що у Дніпропетровській області сталася ДТП, в результаті якої 3 людини загинули та 4 постраждали.

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Автор: Максим Зайченко