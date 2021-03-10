ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У багатоповерхівці Бердянська прогримів вибух, є жертви

Новость на русском → Бердянськ, Середа 10 березня 2021 11:42
У багатоповерхівці Бердянська прогримів вибух, є жертви Фото: вибух (brd24.com)
Автор: Юлія Струк

У середу, 10 березня, в Бердянську Запорізької області на 7-му поверсі дев'ятиповерхового будинку по вулиці Волонтерів, 156 стався вибух. Є загиблі і постраждалі.

Про це повідомляє місцеве видання "Бердянськ24".

Правоохоронці повідомляють про двох загиблих чоловіків. Також внаслідок вибуху серйозно постраждала жінка, яку у важкому стані госпіталізували.

На місці інциденту працює поліція і представники екстрених служб.

У коментарі РБК-Україна начальник відділу комунікації Управління Нацполіції у Запорізькій області Олена Лебединська розповіла, що 10 березня о 09:40 в Бердянське районне відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі у багатоповерхівці стався вибух.

На місці події правоохоронці встановили, що в квартирі стався вибух невідомого пристрою.

В результаті на місці загинули жителі квартири - двоє чоловіків 50 і 60 років, жінка 1971 року народження госпіталізована в лікарню.

"Поки що вирішується питання правової кваліфікації. Тому що потрібно, щоб ми зрозуміли, що саме вибухнуло... Жінка 1971 року народження у тяжкому стані знаходиться у лікарні. Незрозуміло, чи виживе вона", - зазначила Лебединська.

Нагадаємо, 9 березня в місті Кропивницький увечері стався вибух у квартирі дев'ятиповерхівки по вулиці Юрія Коваленка. В результаті цього постраждало двоє людей.

Як писало РБК-Україна, раніше в Києві в ніч на 8 березня сталася пожежа у недобудованій лазні. В результаті інциденту загинули три людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Бердянськ Жертвы Вибух
NEWS
Медведчука допитали щодо його переговорів з Сурковим
Медведчука допитали щодо його переговорів з Сурковим
DAILY
Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортах