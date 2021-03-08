ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві сталася пожежа в бані, загинули три особи

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 березня 2021 08:21
У Києві сталася пожежа в бані, загинули три особи Фото: в Києві сталася пожежа (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві в ніч на 8 березня сталася пожежа в недобудованій лазні. В результаті інциденту загинули три особи.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що о 01:26 в Святошинському районі в будівлі недобудованої бані (розміром 10х8 м) виникла пожежа, в результаті якої загинули 3 особи.

"О 03:10 пожежу ліквідували. Вогнем знищено речі домашнього вжитку та оздоблення на площі 80 квадратних метрів. До гасіння залучалось 29 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці лютого в Чернівцях сталася пожежа в лікарні, яка приймає хворих на коронавірус. В результаті інциденту один пацієнт загинув, ще один отримав сильні опіки. Пізніше він теж помер.

Як заявив начальник місцевого бюро судмедекспертизи Віктор Бачинський, пожежа сталася через флакон зі спиртом і кип'ятильника. За його словами, один з пацієнтів користувався кип'ятильником, в результаті чого загорівся та вибухнув флакон з спиртом, який стояв поруч. Жертва отримала 70% ураження шкіри.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Київ пожежа
NEWS
В Україні ще майже 5 600 випадків COVID. Понад 2 000 осіб госпіталізували
В Україні ще майже 5 600 випадків COVID. Понад 2 000 осіб госпіталізували
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"