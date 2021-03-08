У Києві сталася пожежа в бані, загинули три особи

У Києві в ніч на 8 березня сталася пожежа в недобудованій лазні. В результаті інциденту загинули три особи.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій .

"О 03:10 пожежу ліквідували. Вогнем знищено речі домашнього вжитку та оздоблення на площі 80 квадратних метрів. До гасіння залучалось 29 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що о 01:26 в Святошинському районі в будівлі недобудованої бані (розміром 10х8 м) виникла пожежа, в результаті якої загинули 3 особи.

Нагадаємо, в кінці лютого в Чернівцях сталася пожежа в лікарні, яка приймає хворих на коронавірус. В результаті інциденту один пацієнт загинув, ще один отримав сильні опіки. Пізніше він теж помер.

Як заявив начальник місцевого бюро судмедекспертизи Віктор Бачинський, пожежа сталася через флакон зі спиртом і кип'ятильника. За його словами, один з пацієнтів користувався кип'ятильником, в результаті чого загорівся та вибухнув флакон з спиртом, який стояв поруч. Жертва отримала 70% ураження шкіри.